Trump diz que cimeira do G7 poderá ter lugar em Camp David

Obra de adução e abastecimento de água a Santa Rita/Juncal

O presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, assegurou, esta quarta-feira, que a empreitada de adução e abastecimento de água a Santa Rita/Juncal vai “reforçar e salvaguardar a qualidade do abastecimento de água a 20% da população do concelho”, destacando “o fim de todas as dúvidas sobre eventuais contaminações de furos” de abastecimento público.