Tropas russas dizem ter destruído mais de 1.800 infraestruturas militares

A lista de alvos destruídos inclui “65 centros de comando e comunicações das forças armadas ucranianas, 56 sistemas de mísseis terra-ar S-300, Buk M-1 e Osa, e 59 estações de radar”, disse o major-general Igor Konashenkov, citado pela agência estatal TASS.

As tropas russas também destruíram “49 aviões no solo e 13 aeronaves no ar, 635 tanques e outros veículos blindados de combate, 67 lança-foguetes múltiplos, 252 armas de artilharia de campo e morteiros, 442 artigos de equipamento especial e 54 veículos aéreos não tripulados”, disse o porta-voz.

O Ministério da Defesa “assegurou que as tropas russas não estão a visar cidades ucranianas, limitando-se a atacar e incapacitar cirurgicamente as infraestruturas militares ucranianas”, segundo a TASS.

“Não existem quaisquer ameaças para a população civil”, acrescentou a agência de notícias estatal.

O balanço oficial divulgado pela TASS não faz referência a baixas do lado russo nem do lado ucraniano.

As informações não podem ser confirmadas por fonte independente, tal como acontece com as informações divulgadas pelas autoridades ucranianas sobre as operações militares e as baixas de ambos os lados.