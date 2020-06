Troféu Joaquim Agostinho em bicicleta marcado para 18 a 20 de julho

Em comunicado, a UDO informou que a comissão organizadora da prova, que se reuniu na quinta-feira, decidiu aceitar as datas propostas pela Federação Portuguesa de Ciclismo, "no âmbito do processo em curso para levar o ciclismo de competição para a estrada".

Ainda assim, ressalvou que a nova calendarização do Troféu Joaquim Agostinho, que inicialmente estava agendado para 24, 25 e 26 de julho, fica dependente da autorização das autoridades nacionais, face ao "quadro geral de desconfinamento, devido à covid-19".

O Grande Prémio Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho é a prova portuguesa há mais anos inscrita no calendário internacional do ciclismo.

A prova vai ter este ano menos um dia, correndo-se em três ao invés dos habituais quatro.