Triunfo na Madeira é insuficiente para Estoril Praia seguir na Taça da Liga

O segundo tempo mostrou um Marítimo mais combativo, embora a pontaria tenha ficado a desejar, tendo chegado a acertar no poste, por intermédio de Mamadou, à passagem do minuto 81, na sequência de um canto de Rúben Ferreira.

O marcador foi inaugurado logo aos 16 minutos, numa grande penalidade a castigar a interceção de Fábio China com o braço ao cruzamento de Aylton Boa Morte e convertida por Sandro Lima.

O Marítimo, que não pontuou, já não tinha hipótese de lutar pelo primeiro lugar, por isso, Petit apostou em vários jovens jogadores da equipa B e dos sub-23, com destaque para os titulares Matthew, Mamadou e Pelágio. Destaque ainda para EDgar Costa, que é agora o novo 'capitão' dos insulares, após a saída de Danny.

Em jogo da terceira e última jornada do grupo D, os 'canarinhos', que conseguiram o triunfo graças ao golo de Sandro Lima, aos 16 minutos, de grande penalidade, terminaram com os mesmos seis pontos que Sporting e Feirense, mas perderam na diferença de golos para os 'leões' (4-3 para 8-4), o primeiro critério de desempate.

O Estoril Praia venceu este sábado o Marítimo, por 1-0, no Funchal, mas não chegou para se qualificar para a 'final four' da Taça da Liga portuguesa de futebol.

