Trio Nuno Carpinteiro em concerto no Pico

O Trio Nuno Carpinteiro fará a apresentação do seu trabalho discográfico "A Montanha", gravado há cerca de um ano, na cratera do Pico.

O acordeonista, Nuno Carpinteiro, foi um dos poucos músicos que conseguiu chegar ao ponto mais alto de Portugal com o seu instrumento, onde debaixo de temperaturas negativas, um palco de gelo e neve, gravou "A Montanha"



Agora, o artista regressa à ilha montanha, desta vez acompanhado pelos músicos Bruno Silva e David Rodrigues.



Saliente-se que para além, desse seu trabalho ter sido inspirado pela montanha do Pico, o músico tem outra conexão com a MiratecArts, entidade organizadora do evento, devido ao seu encontro com a artista Verónica Melo, na passada edição do Montanha Pico Festival, onde ela pintou a capa do CD.



“A Montanha” é o primeiro disco de Nuno Carpinteiro, um trabalho de músicas instrumentais, onde o acordeão, a viola e a guitarra eléctrica se unem numa viagem sonora por temas de natureza tradicional, com arranjos contemporâneos.