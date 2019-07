"Tribunais com oficiais de justiça emprestados" é a manchete do Açoriano Oriental

A falta de oficiais de justiça, que leva a que os novos juízos criados na Comarca dos Açores este ano estejam a funcionar até setembro com oficiais de justiça de outros tribunais, está em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 23 de julho de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para a reportagem com o Nobel da Medicina de 2006, o descendente de açorianos, Craig Mello, que está de visita à terra dos seus antepassados em São Miguel.

"Incidente com 'Mega Jet' reteve 430 passageiros" e "Santa Clara regressa aos treinos depois do estágio" são outros destaques do jornal.