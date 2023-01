Três pessoas permanecem internadas após desacatos em Lisboa com arma branca

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), pelo menos cinco pessoas ficaram hoje feridas, três das quais gravemente, num incidente com arma branca, na Praça da Figueira, no centro de Lisboa.

Dois feridos graves foram transportados para o Hospital de São José e o terceiro para o Hospital de Santa Maria, acrescentou o responsável da polícia.

O incidente, cujos motivos são ainda desconhecidos, ocorreu cerca da 01:20 e causou ainda dois feridos ligeiros, também levados para Santa Maria.

Segundo o gabinete de imprensa do Hospital Santa Maria, neste momento permanece no hospital um doente que se encontra “estável” e “não teve necessidade de ser operado”.

No São José “apenas dois continuam hospitalizados e estão estáveis”, segundo informação prestada à Lusa pelo gabinete de imprensa do hospital.