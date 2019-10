Três mortes em acidente de viação na Ribeira Grande (em atualização)

Uma viatura ligeira com três ocupantes despistou-se, acabando por cair num reservatório de águas pluviais, provocando três vítimas mortais, duas mulheres e um homem. Os bombeiros ainda estão no local.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, José Nuno Moniz, a viatura seguia na via rápida no sentido da Ribeira Grande, tendo-se despistado junto ao Centro de Inspeção Periódica Obrigatória de Veículos. "A informação que tenho é que a viatura seguia no sentido da Ribeira Grande, entrou em despiste à sua direita, e veio parar na estrada regional que dá acesso às Caldeiras da Ribeira Grande, bateu no pilar que suporta a via SCUT que passa por cima [desta estrada], e caiu na bacia de retenção de águas pluviais que estava cheia", afundando-se.



Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande foram alertados às 16h39.



Foi necessário ativar uma equipa de mergulhadores e utilizar bombas para retirar a água do reservatório, bem como uma grua para resgatar a viatura, onde estavam encarcerados os seus ocupantes.



“Confirmamos no local três vítimas mortais, duas do sexo feminino e uma do sexo masculino, adultos entre os 18 e os 46 anos”, adiantou o comandante José Nuno Moniz.