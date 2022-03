Tremor: o primeiro festival a regressar em força

Quando o “novo” coronavírus ainda parecia um problema distante. Estávamos muito longe de saber o que estava para vir. Talvez por isso tenha sido ainda mais difícil tomar a decisão de cancelar o festival.

E se o Tremor foi um dos primeiros a cancelar, também será o primeiro – ou um dos primeiros – a regressar num formato que, não sendo o “normal”, também não andará assim tão longe disso. A programação é extensa – de 7 a 11 de setembro –, voltam os artistas nacionais e internacionais – alguns bem conhecidos – e volta a haver muita gente junta – ainda que com restrições.

Para quem já participou em edições anteriores, esta talvez seja a grande mudança: de um festival que começou com mini-concertos em galerias de arte, bares, lojas de roupa e quartos de hotel, o Tremor deste ano vai privilegiar o ar-livre. Não é preciso explicar porquê.

De resto, mantém-se quase tudo aquilo que distingue o festival: para os mais ativos, os passeios pedestres com performance musical no Tremor Todo-o-Terreno, para as famílias o Mini-Tremor, com apresentações artísticas dirigidas aos mais novos, e o Tremor na Estufa – o conceito mais emblemático do festival – que leva o público para um sítio secreto para ver um artista que só é desvendado no próprio local.

Até as participações da Orquestra de Música de Rabo de Peixe e o projeto Ondamarela em colaboração com a Associação de Surdos da Ilha de São Miguel, que têm gerado alguns dos momentos mais emotivos do festival, estão de regresso.