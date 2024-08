Treinador Vasco Matos renova pelo Santa Clara até 2026

“Estou muito feliz por esta renovação. É a renovação de um compromisso que assumimos desde o primeiro dia em que chegámos a este clube. Um agradecimento à administração pela confiança depositada em mim e na minha equipa técnica”, afirmou o técnico, em declarações disponibilizadas pelo Santa Clara.

O treinador de 43 anos, que renovou contrato até 2026, agradeceu aos jogadores do plantel açoriano pelo trabalho ao longo da última época em que “abraçaram as ideias” da equipa técnica de “forma fantástica”.

“Vamos dar continuidade ao que começamos a construir o ano passado. Com o mesmo espírito, a mesma exigência, muita ambição e vontade de vencer. Aos adeptos e aos açorianos, quero agradecer o apoio e a forma como nos acolheram. É um orgulho continuar a representar o Santa Clara e esta região”, destacou.

A renovação acontece após o Santa Clara ter conquistado o título da II Liga de futebol e carimbado o regresso ao principal escalão do futebol nacional.

A 20 de junho de 2023, Vasco Matos, ex-treinador adjunto do Casa Pia, foi anunciado como novo líder do comando técnico do Santa Clara.

Antes, foi treinador principal do Alverca (2019/20) e do Vilafranquense (2017/18 e 2018/19) e adjunto no clube de Vila Franca de Xira e no Leixões.

Enquanto jogador, Vasco Matos, formado no Sporting, passou pelo Campomaiorense, Vitória de Setúbal, Felgueiras, Olhanense, Beira-Mar, Rapid Bucareste, da Roménia, Portimonense, Benfica de Castelo Branco, Desportivo das Aves e Vilafranquense.