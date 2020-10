Treinador quer Santa Clara de regresso às vitórias diante do Portimonense

“A oportunidade que nós temos é já no domingo de regressar novamente às nossas metas: à vitória, que é aquilo que nos orienta e à procura de fazermos uma boa prestação”, declarou o técnico dos açorianos.

Daniel Ramos falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro da sexta jornada, no reduto da equipa algarvia.

Nos últimos dois jogos para o campeonato, o Santa Clara somou derrotas frente ao Paços de Ferreira e Sporting (ambas por 2-1).

“É natural que as derrotas retirem confiança, mas nós, pela experiência que temos, não só ao nível do corpo técnico, como ao nível dos jogadores, somos uma equipa competente e com experiência para perceber que toda a gente vai passar por isso [um ciclo negativo]”, reconheceu.

Sobre o próximo jogo, Daniel Ramos considerou que os primeiros minutos vão ser “muito importantes”, realçando que no encontro frente ao Sporting a equipa perdeu “vários passes” nos instantes iniciais, o que retirou “confiança” ao conjunto açoriano.

O treinador disse que o próximo jogo vai ser interessante, porque as duas equipas vão estar à “procura de dominar e controlar a posse de bola”.

“Contra este tipo de equipas é fundamental percebermos que se pudermos ter bola é preferível a não a ter”, declarou.

Nos últimos dois jogos, o Portimonense somou uma vitória frente ao Marítimo (2-1) e uma derrota com o Tondela (1-0).

O treinador do Santa Clara considerou que o próximo adversário gosta de assumir o domínio da posse de bola e é composto por “muito bons executantes”.

“É uma equipa boa, reconhecidamente com muito bons executantes. É uma equipa que gosta de ter bola e tem, neste momento, uma dinâmica muito própria. Tem uma estrutura que parece um 4-3-3, mas não é um 4-3-3”, afirmou.

O Portimonense, 16.º classificado, com quatro pontos, recebe o Santa Clara, sexto com sete, no domingo, em jogo com início às 14h00.