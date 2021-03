Treinador do Santa Clara diz que jogo com Tondela não é “tarefa fácil”

“Aquilo que o Tondela fez fora de casa acaba por ser um bocadinho anormal, porque não conseguiu fazer muitos pontos, mas teve muito próximo de os fazer por várias vezes, e se tem 24 pontos é sinal que os mereceu para os conquistar”, declarou Daniel Ramos.

E acrescentou: “é esta a mensagem que temos passado para dentro, não pensar que a tarefa é fácil porque o Tondela não tem sido tão forte fora como em casa, pelo contrário. Temos de estar alerta”.

O treinador do Santa Clara falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro diante do Tondela, da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

Daniel Ramos disse ser necessário a equipa açoriana perceber que tem um “jogo complicado pela frente”, mas destacou que o Santa Clara tem “condições para conseguir mais uma vitória” caso faça o “trabalho bem feito”.

“Acreditamos que podemos continuar a somar prontos. Vamos à procura de mais três pontos, que esses três pontos são muito importantes na nossa caminhada e o foco total está na conquista da vitória no jogo de amanhã [sábado]”, realçou.

Daniel Ramos enalteceu o “valor” da equipa Tondela, que considerou ser uma equipa que “gostar de ter bola” e que explora muito a “velocidade dos jogadores da frente”.

“O Tondela é uma equipa que gosta de jogar, no ponto vista ofensivo, gosta de ter bola, vejo um Tondela mais desinibido, uma equipa que tem jogadores rápidos na frente”, afirmou.

O treinador dos açorianos disse não esperar que a ausência do público nas bancadas condicione os jogadores do Santa Clara, mas deixou votos que a retoma dos adeptos ao estádio se dê o mais rápido possível.

“O público é nossa vitamina, é uma vitamina, é uma energia positiva que vem de fora e sentimos isso nos jogos. Claro que desejávamos essa continuidade, mas não tendo, primeira a saúde e depois logo que possível iremos ter público a apoiar”, realçou.

Na quarta-feira, foi anunciado que o jogo entre Santa Clara e Tondela não iria ter a presença de público nas bancadas, ao contrário dos últimos jogos e do que estava inicialmente previsto, devido ao agravamento da situação da pandemia de covid-19 nos Açores.

O Santa Clara, sétimo classificado com 31 pontos, recebe o Tondela, 11º. com 24, no sábado, às 14h30 no Estádio de São Miguel, nos Açores.