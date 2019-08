Trânsito condicionado a partir de amanhã devido à realização da PDL White Ocean

De acordo com comunicado da autarquia de Ponta Delgada, das 14 horas de amanhã, dia 2 de agosto, até às 08 horas de sábado, dia 3 de agosto, o trânsito e estacionamento ficam proibidos na Rua Açoriano Oriental, lado sul da Matriz, Rua Manuel da Ponte (entre a Rua do Melo e a Praça do Município), Largo Vasco Bensaúde, Rua dos Mercadores, Rua da Misericórdia e Rua Joaquim Nunes da Silva.





Entre as 08 horas de sábado, dia 3 de agosto e as 14 horas de domingos, dia 4 de agosto, com exceção para as viaturas de recolha de resíduos urbanos, o trânsito e estacionamento ficam proibidos na Avenida Infante D. Henrique (troço compreendido entre a Praça Vasco da Gama e a Rua de São Pedro), Praça Gonçalo Velho, Rua Açoriano Oriental, Largo da Matriz, Rua Manuel da Ponte, Largo Vasco Bensaúde, Rua dos Mercadores, Rua da Misericórdia, Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, Rua António Joaquim Nunes da Silva, Rua do Aljube, Travessa do Aljube, Rua Manuel Inácio Correia, Rua Hintze Ribeiro, Rua António José D'Almeida, Rua do Brum, Rua do Melo, Rua de Santa Luzia e Travessa de Santa Luzia.





No que diz respeito aos transportes coletivos de passageiros também surgirão algumas alterações por via da realização da PDL White Ocean.





Desta forma, entre as 08 horas e as 14 horas de sábado, 3 de agosto é permitida a circulação dos transportes públicos na Avenida Infante D. Henrique e na Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro.





Das 14 horas de sábado às 14 horas de domingo, as viaturas procedentes de Nascente apenas poderão circular até à Rua de São Pedro, enquanto as que procedem de Poente (Avenida Alberto I - Príncipe do Mónaco) deverão circular até à Avenida Kopke.





No que respeita aos táxis que habitualmente se encontram na Praça Gonçalo Velho, estes serão distribuídos pelas ruas Dr. José Bruno Tavares Carreiro e Praça Vasco da Gama.





Parques de estacionamento

Entretanto, das 08 horas de sábado às 14 horas de domingo, o acesso e saída do parque de estacionamento subterrâneo da Avenida Infante D. Henrique serão apenas pelo lado Nascente (Avenida João Bosco Mota Amaral).





O acesso ao parque de estacionamento das Portas do Mar será efetuado através do terminal de cruzeiros, junto ao entroncamento da Avenida Infante D. Henrique com a Rua de São Pedro, com saída para Nascente (Avenida João Bosco Mota Amaral).





Das 14 horas de sábado às 14 horas de domingo, o acesso ao parque de estacionamento do Largo de São João só poderá ser efetuado pela Rua Dr. Francisco de Faria e Maia e a saída através do Largo Dr. Francisco Luís Tavares e Rua de São João.