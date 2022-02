Trail Costa Norte com 3 centenas de participantes

O evento de trail running, organizado pelo Atlético Desportivo de São Pedro em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande, vai ter lugar no concelho da Ribeira Grande e está integrado no circuito de Trail da ilha de São Miguel.

Para esta segunda edição estão previstas duas provas competitivas (TCN15 e TCN25) e ainda o percurso TCN Caminhada.

O secretariado do evento funcionará, na sexta-feira, no Teatro Ribeiragrandense entre as 14h00 e as 19h00.

O TCN25 tem início às 09h00 de sábado nas Piscinas das Poças da Ribeira Grande. O TCN15 começa às 10h00, com partida junto à Câmara Municipal da Ribeira Grande. O TCNCaminhada também tem início junto à autarquia e começa às 10h15.

A cerimónia de entrega de prémios está prevista para as 14h00 na Escola Secundária ribeira-grandense, local de chegada das três provas.

O Trail Costa Norte by ADSP, que alia a natureza à aventura e ao bem receber, teve a sua primeira edição em 2020 e percorreu trilhos e caminhos do concelho da Ribeira Grande.

Este é um evento que visa promover a atividade física e divulgar o concelho da Ribeira Grande e o seu potencial para a prática de trail running.