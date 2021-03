Tráfego retomado no Suez após quase uma semana

“O almirante Osama Rabie, presidente da Autoridade do Canal do Suez, proclamou o recomeço do tráfego de navegação no canal”, por onde passa cerca de 10% do comércio marítimo internacional, anunciou a meio da tarde o organismo num comunicado.

Hoje de madrugada, o navio de 400 metros de comprimento e mais de 220.000 toneladas, com bandeira panamiana, começou a mover-se, após a libertação da sua popa, até então imobilizada na margem ocidental do canal.

As manobras para desencalhar o navio prosseguiram com a ajuda de vários rebocadores e pouco depois das 15h15 locais (13h15 nos Açores), o “Ever Given” encontrou-se finalmente no sentido da circulação, no meio do canal, com a popa e a proa libertadas.

O final da operação que pôs o navio a flutuar foi saudado por numerosas buzinas das embarcações em redor e o navio começou a subir lentamente para o norte do canal, constataram jornalistas da agência France-Presse.

Imagens de canais televisivos locais mostraram o porta-contentores a avançar pelo canal, que liga o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho

O Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, já se tinha congratulado com a operação "bem-sucedida" que desencalhou o porta-contentores.

O canal do Suez é uma importante fonte de rendimento para o país.

Segundo a revista especializada britânica Lloyd’s List, o encalhe do Ever Given criou um engarrafamento de 425 navios, que aguardavam hoje poder utilizar o canal do Suez.

Serão necessários “cerca de três dias e meio” para o restabelecimento completo, alertou Osama Rabie em declarações à emissora local Sadaa al-Balad.