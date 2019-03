Trabalhadores dos CTT vão doar cerca de 1,6 toneladas de roupa a Moçambique

"Os CTT, no âmbito da sua política de sustentabilidade e responsabilidade social, lançaram em 2007 o Programa Somar para Dividir, onde os trabalhadores doam roupas que são depois entregues a instituições portuguesas. Uma parte dos contributos de 2018 dos trabalhadores serão, este ano, enviados para Moçambique, tendo em conta as grandes necessidades do país após a passagem do ciclone Idai, que deixou milhares de moçambicanos afetados pelas cheias", explica nota.





Os CTT, em parceria com os Correios de Moçambique, estão a partir desta segunda-feira a recolher roupas doadas pelos portugueses para enviar para Moçambique e apelam à participação de todos os portugueses. Basta chegar a uma das 538 Lojas CTT espalhadas por todo o país, pedir uma Embalagem Solidária, colocar o donativo e o envio será realizado, de forma gratuita, pelos CTT e recebido em Moçambique pelos Correios de Moçambique.





Os CTT aproveitam a forte capilaridade e proximidade às populações disponibilizando a sua vasta rede de lojas para fazer chegar os donativos dos portugueses a quem mais precisa.





A recolha de donativos nas Lojas CTT decorre até dia 8 de abril.