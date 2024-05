Todas as 14 candidaturas foram definitivamente admitidas

De acordo com o mapa eleitoral, termina esta quinta-feira o prazo para afixar as listas definitivamente admitidas e enviar cópia à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e ao representante da República, tendo o presidente da Comarca, o juiz Filipe Câmara, informado que o processo foi finalizado a 02 de maio.

Nesse dia, Filipe Câmara assegurou que “não houve qualquer reclamação por parte dos partidos” e que “as listas admitidas mantiveram-se” e foram comunicadas oficialmente.

A 22 de abril, o Tribunal do Funchal tinha proferido despacho a admitir as 14 candidaturas, depois de as irregularidades detetadas nas listas terem sido corrigidas, ao que se seguiu um prazo de dois dias para reclamações por parte dos partidos e dos mandatários.

As 14 candidaturas às eleições antecipadas na Região Autónoma da Madeira correspondem a 13 partidos isolados e uma coligação de dois partidos.

O sorteio da ordem no boletim de voto colocou o ADN em primeiro lugar e o JPP em último.

À Alternativa Democrática Nacional (ADN) seguem-se, no boletim de voto, Bloco de Esquerda (BE), Partido Socialista (PS), Livre (L), Iniciativa Liberal (IL), Reagir, Incluir, Reciclar (RIR), CDU – Coligação Democrática Unitária (PCP/PEV), Chega (CH), CDS – Partido Popular (CDS-PP), Partido da Terra (MPT), Partido Social-Democrata (PPD/PSD), Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Partido Trabalhista Português (PTP) e Juntos Pelo Povo (JPP).

O recenseamento eleitoral na Região Autónoma da Madeira está suspenso desde 28 de março e até ao dia das eleições.

A campanha eleitoral irá decorrer entre 12 e 24 de maio.