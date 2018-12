As mais lidas

Fonte do Comando Nacional da PSP disse à Lusa que o alerta foi dado pelas 00:00 e a vítima terá “entre 55 e 60 anos”, não avançando mais pormenores.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok