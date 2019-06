Tibério Dinis enaltece trabalho das mulheres e homens do mar

Reconhecer o empenho e dedicação prestados pelos pescadores do concelho da Praia da Vitória, no cumprimento do trabalho que envolve a atividade piscatória, assumindo a sua importância na dinamização da economia local, foi o objetivo da Câmara Municipal no âmbito de um convívio que decorreu quarta-feira,na Casa do Povo do Cabo da Praia.

Citado em nota de imprensa, Tibério Dinis, presidente da autarquia, referiu que “esta é uma atividade de enorme prestígio para a Praia da Vitória deve ser reconhecida por ser um dos pilares económicos com elevado peso a nível local. O produto retirado do mar é de extrema qualidade, está presente nas mesas dos terceirenses e em algumas partes do mundo, e isso deve-se ao empenho e dedicação prestados por vós, mulheres e homens do mar”.





“Para além da agricultura, as pescas assumem um papel fulcral ao nível da criação de emprego e também na vertente da gestão de recursos. Sem o contributo deste setor, não seria possível chegarmos tão longe no que concerne ao desenvolvimento do concelho”, acrescentou ainda o edil.





Na ocasião, o autarca apelou à participação de todos os pescadores na procissão dos marítimos, um dos pontos altos das Festas da Praia, destacando a importância da presença de todos em honra do trabalho desempenhado pelos próprios.