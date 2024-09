Tiago Pinheiro revalida título mundial de juniores

Ao serviço da seleção nacional que está no Campeonato do Mundo Júnior de Ginástica Aeróbica, que decorreu na cidade italiana de Pesaro, Pinheiro revalidou o título mundial Individual Masculino que já tinha alcançado em 2022, em Guimarães, com um esquema de 20.000 pontos. A medalha de prata foi para a Bulgária (19.700 pontos) e o bronze para a Espanha (19.500 pontos).

Tiago Pinheiro e Matilde Cymbron, também ginasta do CAGPD, venceram a prova de Pares Mistos com 19.750 pontos, arrecadando assim o respetivo título mundial.



A Itália foi segundo (19.250 pontos) e a Bulgária (19.250 pontos) fechou o pódio.