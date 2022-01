Tiago Furna vence prova inaugural do Regional

O micaelense Tiago Furna, do Fontinhas Activa/Promotora, foi o vencedor do I Triatlo da Povoação, prova inaugural do Campeonato Regional de Triatlo, que teve início na freguesia da Ribeira Quente, no domingo.

A prova de Triatlo Sprint, composta por 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5000 metros de corrida, contou com 15 participantes, dos quais 13 homens. A discussão pela vitória foi renhida, com Furna a deixar Gonçalo Luís, do Ludens Clube do Machico, a apenas 24.1 segundos de distância. Nuno Botelho, do União Micaelense, fechou o pódio a mais de 2 minutos.

Em femininos, Isabel Augusto, do Centro de Ciclismo de Portimão, foi a vencedora, deixando Isabel Vedor Costa, do Morcegos Trail, a mais de 4 minutos.

Por equipas triunfou o Clube União Micaelense.

Quanto à prova de Aquatlo Jovem (natação e corrida), contou com 12 participantes, todos do Clube Desportivo de Água de Pau. Rihards Bunkosvkis foi o vencedor entre os rapazes, com Matilde Couto - que fez o terceiro melhor tempo da geral - a ganhar nas raparigas.



Classificação

Triatlo Sprint

Masculinos

1.º Tiago Furna, 1:03:26.3

2.º Gonçalo Luís, a 24.1

3.º Nuno Botelho, a 2:28.8

Femininos

1.º Isabel Augusto, 1:27:05.0

2.º Isabel Vedor Costa, a 4:18.4

Aquatlo Jovem

Masculino

1.º Rihards Bunkovskis, 12:10.4

2.º António Almeida, a 57.2

3.º Tomás Medeiros, a 5:01.6

Femininos

1.º Matilde Couto, 14:36.8

2.º Letícia Narciso, a 40.5

3.º Beatriz Cunha, a 1:19.2.