Tetrapi distinguida com galardão FIMAC CCELERATED PME

A unidade de Investigação e Desenvolvimento tecnológica da Tetrapi, Creative Solutions, marcou presença no FIMAC Competition Pitch, inserido no evento “Digital Innovation Challenge”, que decorreu na Universidade La Laguna, em Tenerife.

Numa organização do consórcio FIMAC/ IWARE, trata-se de uma iniciativa europeia que promove o desenvolvimento de sistemas inovadores com base tecnológica aberta, representado a nível regional pela Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia e pela Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, adianta comunicado.





A Tetrapi apresentou a plataforma POLAR, um produto orientado para o mercado nacional e internacional, que constitui a base de implementação para soluções IoT e Smart Cities, abrangendo a gestão de frota, gestão inteligente de resíduos, estacionamento inteligente e otimização de rotas para distribuição logística.





O trabalho da equipa da Tetrapi Creative Solutions foi distinguido com o galardão FIMAC CCELERATED PME, passando agora à fase seguinte do programa de aceleração à internacionalização, em conjunto com um grupo restrito de empresas com sede nas Canárias, Madeira e Açores.