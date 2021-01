Testes de despiste rápido a contactos de caso positivo no Corvo dão negativo

Numa comunicação feita através das redes sociais, a Unidade de Saúde explica que o caso positivo detetado está “clinicamente bem, assintomático e em confinamento domiciliário”.

A ilha do Corvo, território que corresponde ao concelho menos populoso do país (cerca de 460 habitantes), era até sábado a única do arquipélago que ainda não tinha registado qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus que provoca a doença covid-19, uma situação que mudou com a deteção de um caso.

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores apelou à população do Corvo para se manter em confinamento, até terminar a testagem dos contactos próximos do primeiro caso de infeção por SARS-CoV-2 registado na ilha.

"Tendo em conta as especificidades próprias da mais pequena ilha da Região Autónoma dos Açores, nomeadamente os limitados recursos materiais e humanos de saúde, a Autoridade de Saúde Regional recomenda o confinamento de toda a população da ilha do Corvo até terminar a testagem de despiste rápido já iniciada e a que, posteriormente, será realizada por RT-PCR a todos os contactos próximos de alto risco já identificados", avançou, em comunicado de imprensa.

O caso refere-se a um residente na ilha que foi testado no rastreio realizado ao sexto dia aos passageiros que chegam de fora do arquipélago ou da ilha de São Miguel, que está em situação de "alto risco" de transmissão.

Na comunicação desta noite, assinada pelo delegado de saúde da ilha, António Salgado Almeida, diz-se que na próxima segunda-feira serão feitos testes por RT-PCR a todos os contactos agora testados e a um número mais alargado de eventuais contactos de baixo risco.

O delegado apelo ao cumprimento das recomendações de confinamento da Autoridade de Saúde dos Açores, para que dentro de 14 dias o Corvo volte a ser uma ilha livre de covid-19.

“A vacinação, que se prevê numa fase única para a nossa ilha, está a chegar. Apelamos à adesão do maior número possível de habitantes do Corvo. Só assim conseguiremos a nossa imunidade de grupo”, diz também.

Os Açores têm atualmente 588 casos positivos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, dos quais 556 em São Miguel, 27 na Terceira, dois no Pico, um no Faial, um nas Flores e um no Corvo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.107.903 mortos resultantes de mais de 98,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.194 pessoas dos 624.469 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.