Testagem maciça em Água de Pau com 1.226 testes e quatro positivos

A intenção era realizar 2.500 testes, mas, à convocatória que chamava todos os habitantes daquela freguesia do concelho da Lagoa com mais de seis anos e que não tivessem a vacinação completa, responderam 1.226 pessoas, das quais quatro foram diagnosticadas com a doença.

Segundo a informação remetida pela Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, que coordenou a operação, no primeiro dia de testagem foram realizados 392 testes, dois com resultado positivo, no segundo foram feitos 532, que revelou apenas um caso positivo, e o outro caso foi detetado ao terceiro dia, em que se realizaram 302 testes.

Foram identificados 40 contactos de alto risco, que se encontram em isolamento profilático e irão ser submetidos a dois testes PCR, adiantou a Autoridade Regional de Saúde.

A operação, que resultou de uma parceria da Direção Regional da Saúde com a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel (USISM), a Câmara Municipal da Lagoa, a Junta de Freguesia de Água de Pau e a Ordem dos Enfermeiros, decorreu entre segunda-feira, dia 05 de julho, e quarta-feira, dia 07.

Atualmente, o arquipélago tem 338 casos ativos de covid-19, sendo 311 em São Miguel, 15 na Terceira, seis no Pico, dois no Faial, dois em São Jorge e dois nas Flores.

Em vigilância ativa estão hoje 2.032 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.631 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 6.118 pessoas.

Faleceram 34, saíram do arquipélago 83 e 58 apresentaram prova de cura anterior.

Realizaram-se 595.212 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença covid-19.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 8 de julho corrente, foram administradas nos Açores 250.705 doses de vacinas contra a covid-19.

Há 129.190 pessoas com, pelo menos, uma dose (53,21% da população) e 121.515 pessoas com vacinação completa (50,05%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.142 pessoas e foram registados 902.489 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.