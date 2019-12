TERINOV com taxa de ocupação de empresas acima dos 90%

De acordo com comunicado, com quatro projetos em processo de pré-incubação, 14 em incubação e três em desenvolvimento empresarial, em apenas quatro meses após a instalação da primeira empresa, o TERINOV já ultrapassou os 90% de taxa de ocupação, em particular na valência empresarial.





Com concurso público lançado no final de 2018 para atribuição de espaços a empresas, passado um ano, o TERINOV já só dispõe de um gabinete para Incubação e dois para Desenvolvimento Empresarial. Em alternativa, o parque também dispõe das valências de Incubação Virtual e Co-Work.





Com projetos e empresas nas áreas científicas e tecnológicas consideradas prioritárias para o TERINOV, como as Agroindústrias, Agroalimentar, Indústrias Culturais e Criativas, Economia Verde e Tecnologias da Informação e Comunicação, esta infraestrutura, potencia a competitividade empresarial na ilha Terceira e nos Açores, através da disponibilização de serviços de apoio às empresas, acrescenta a nota.





Entretanto, para as valências de Incubação Virtual e Co-Work podem apresentar candidatura as empresas ou agrupamentos que exerçam atividades de investigação e desenvolvimento ou difusão da ciência, tecnologia e inovação e entidades vocacionadas para o ensino e formação profissional de recursos humanos nas áreas de atuação do TERINOV.