TERINOV, na ilha Terceira, acolhe mais de 30 empresas

Com cerca de 10 projetos em processo de pré-incubação e co-work, 15 em incubação, sete em desenvolvimento empresarial e quatro entidades não empresariais de cariz científico, o TERINOV já permitiu fixar mais de 100 postos de trabalho qualificados, adianta nota enviada às redações.



No início do primeiro trimestre de 2020 estavam instaladas no TERINOV cerca de 22 empresas. Atualmente, e apesar do momento que estamos a viver consequência da pandemia por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, o ecossistema empresarial do TERINOV beneficiou de um crescimento significativo que eleva agora para 37 o número de projetos instalados, “mais de 80% dos produtos e serviços prestados pelas empresas instaladas no Parque representam exportações”, conforme afirma o diretor executivo, Duarte Pimentel.

Decorridos os primeiros 10 meses de operação, o TERINOV apenas dispõe de um gabinete para Incubação e um para Desenvolvimento Empresarial. Em alternativa, o parque também dispõe das valências de Incubação Virtual e CoWork, que nos últimos meses registaram uma adesão em massa com a entrada de sete novos projetos.

Com projetos e empresas nas áreas científicas e tecnológicas consideradas prioritárias para o TERINOV, como as Agroindústrias, Agroalimentar, Indústrias Culturais e Criativas, Economia Verde e Tecnologias da Informação e Comunicação, esta infraestrutura hospedeira de atividades inovadoras, potencia a competitividade empresarial na Ilha Terceira e nos Açores, através da disponibilização de serviços de apoio às empresas, refere a nota.

Entretanto, para as valências de Incubação Virtual e Co-Work podem apresentar candidatura as empresas ou agrupamentos que exerçam atividades de investigação e desenvolvimento ou difusão da ciência, tecnologia e inovação e entidades vocacionadas para o ensino e formação profissional de recursos humanos nas áreas de atuação do TERINOV.