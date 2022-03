Teresa Bonvalot aposta forte na qualificação para elite mundial do surf em 2022

"A prioridade em 2022 é entrar no CT ['Championship Tour'] e ser a primeira portuguesa a competir nesse circuito. Quero também trazer mais troféus para o museu do Sporting", afirmou a surfista de Cascais, que participou nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 no último verão, ficando em nono lugar.

A atleta de 22 anos, que já soma três títulos de campeã portuguesa e fechou a temporada na WSL na 22.ª posição, sublinhou que ainda tem "muito para evoluir" para chegar à elite do surf mundial, mas que vai dar tudo em 2022 para perseguir esse objetivo, e que está também já de olho no apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024.

"Este 2021 foi um ano cheio, com várias conquistas, e, apesar de não me ter conseguido qualificar para o CT, consegui a primeira vitória no QS ['Qualifying Series', circuito de qualificação], e foram logo duas, bem como a qualificação para os Jogos de Tóquio", assinalou.

Teresa Bonvalot falava à margem do evento 'Surf and Skate', promovido pelo Sporting, em Lisboa, para apresentar 11 pranchas de surf Sporting, com 11 modelos diferentes, distribuídas entre uma linha retro, moderna e eco, numa parceria com a marca portuguesa ORG.

A apresentação da iniciativa ficou a cargo de André Bernardo, responsável pelo pelouro de estratégia e operações do Sporting, e contou com a presença do presidente Frederico Varandas, bem como dos atletas 'leoninos' Luís Perloiro e Jéjé Vidal, e dos novos embaixadores do emblema lisboeta para o surf, João Macedo, e para o skate, Tomás Godinho, de apenas nove anos.

João Macedo salientou à Lusa a "mensagem de sustentabilidade" que o projeto do Sporting carrega, e considerou ser importante que um clube, que é "um grande ícone da cidade de Lisboa", passe essa "inspiração" de valores ambientais para a sua massa adepta.

Foi também apresentado o skate Sporting, resultante de uma parceria entre o clube português e a Cutback, uma marca polaco-portuguesa.