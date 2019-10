Terceira ronda da Taça fecha hoje com os restantes cinco primodivisionários

A terceira eliminatória da Taça de Portugal encerra hoje com os restantes 16 dos 32 jogos que a compunham, entrando em ação, além das cinco da I Liga, outras cinco da II Liga, 21 do Campeonato de Portugal e o Águias do Moradal, única formação sobreviovente dos Distritais.

Vitória de Setúbal, Santa Clara, Famalicão, que lidera a I Liga, Boavista e Marítimo vão tentar assim seguir em frente para a quarta eliminatória da prova ‘rainha’ do futebol português e tentar evitar o mesmo destino de outras cinco, que já foram afastadas da prova.

De destacar, até ao momento, a eliminação de um dos três ‘grandes’, o Sporting, que ‘caiu’ na quinta-feira em Alverca, ao perder por 2-0 com os ribatejanos, enquanto, no sábado, foram afastadas mais quatro equipas da I Liga: Vitória de Guimarães, Desportivo das Aves, Portimonense e Tondela.

Entre as oito do primeiro escalão que já reservaram lugar na ronda seguinte estão o Benfica, que afastou na sexta-feira o Cova da Piedade, da II Liga, e o FC Porto, vencedor do Coimbrões, do Campeonato de Portugal.