Número de casos desceu em São Miguel e aumentou na Terceira e Faial

De acordo com o boletim desta quinta-feira, a ilha Terceira tem 46 (+2), sendo em Angra do Heroísmo 22 casos (+1 em relação aos dados de quarta-feira), com a Vila de São Sebastião a manter os seis casos. Praia da Vitória tem 24 casos (+1), com Santa Cruz a registar 11 casos (+1).

A ilha do Faial tem 15 casos (+1), e a Matriz mantém seis casos.

Na ilha de São Miguel, o concelho de Ponta Delgada regista 84 casos (-11) e São Pedro conta com 19 (-1).

A Ribeira Grande tem atualmente 250 casos (-1) e a freguesia de Rabo de Peixe conta com 197 (-4).

Vila Franca do Campo tem 67 casos (-4), com a freguesia de Ponta Garça a manter os 43 casos.

A Lagoa tem 13 casos (-3), sendo que, agora, as freguesias de Água de Pau e Nossa Senhora do Rosário, somam, ambas, quatro casos.

A Povoação mantém os quatro casos em Água Retorta.

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, o caso reportado ontem em Nordeste, foi alocado em São Pedro (Ponta Delgada).



As Flores tem um caso em Santa Cruz.

O Corvo tem um caso.

O Pico tem dois casos, um na Madalena e um em São Caetano.

A Autoridade de Saúde Regional, diz que o caso reportado ontem, em São Jorge, com história de ligação aérea com o exterior da Região, cujo teste de despiste ao SARS-CoV-2, realizado após o sexto dia produziu resultado positivo, apresentou documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerado caso ativo na Região.