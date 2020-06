“Temporada de Violas da Terra 2020” com eventos online

Desta forma, a 10.ª Edição do “Violas do Atlântico” decorrerá online, juntando a Viola de 12 Cordas com a Viola de 15 Cordas, e contando com testemunhos de alguns dos músicos que passaram pelas edições anteriores. Rafael Carvalho e Bruno Bettencourt irão preparar, à distância, uma edição muito especial.



O “Encontro de Violas Açorianas”, contará também com a sua organização online, refere nota de imprensa.

Este evento que tem juntado tocadores de várias ilhas dos Açores, visitaria Santa Maria, pela primeira vez, este ano. No entanto, dada a impossibilidade de um encontro ao vivo, o mesmo irá manter-se em formato online, continuando a contar com a participação de tocadores de diferentes ilhas e que irão referir as diferenças na execução técnica das suas violas e os contextos onde a viola aparecia e continua a aparecer ao longo do ano.

Estes dois eventos já estão em preparação e contarão com a sua data oficializada nos próximos dias, adianta a mesma nota.

O “Dia da Viola da Terra”, a 2 de outubro, será redimensionado, mas terá a sua edição dentro da normalidade possível e cumprindo com as recomendações de cada espaço que receberá os eventos, principalmente por ter uma grande incidência de sensibilização junto das escolas. O evento só mudará para um formato online se houver novos desenvolvimentos associados à pandemia.

“Orquestra de Violas da Terra” no final de outubro e “Encontro de Escolas de Violas” no final de novembro, também poderão manter-se, consoante as condições que estejam em vigor nessa altura do ano.

Recorde-se que na segunda-feira, dia 1 de junho, a Associação de Juventude Viola da Terra associou-se ao Conservatório Regional de Ponta Delgada colaborando com a “Audição do Dia da Criança online”. Este evento tem sido, em anos anteriores, a abertura oficial da Temporada de Violas da Terra e conta sempre com algumas participações especiais. Este ano foi num formato diferente mas que foi um excelente desafio a todas as crianças e jovens que participaram com a sua Viola da Terra, dos 6 aos 16 anos.

A adaptação destes eventos para um “formato online” traz diferentes desafios mas é extremamente importante. Não só para desafiar os músicos e a capacidade de adaptação de cada um, mas também possibilitando que estes continuem a manter a sua actividade musical. Ao mesmo tempo, estes eventos, mesmo em formato diferente, garantem a sua dinâmica e continuidade, proporcionando o relacionamento entre os músicos e ´garantindo que não se pare com a dinamização e divulgação da nossa Viola da Terra.