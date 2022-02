Autárquicas

“Temos de traçar um plano a 20, 30 ou mais anos que dê esperança aos lagoenses”

José Pacheco, candidato do Chega à Câmara Municipal da Lagoa pretende ser uma solução de direita com “uma nova visão” para a autarquia lagoense. Considera que governar apenas no horizonte de quatro anos “é um erro tremendo” e diz que as empresas da Lagoa, assim como os agentes sociais e culturais, devem ser os primeiros “a serem chamados”.