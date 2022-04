Temor regressa a São Miguel entre 5 e 9 de abril

Regressa a cultura à ilha. O Tremor está de volta para mais uma edição repleta de imersão cultural, onde a ilha se funde com o mundo e se avizinha o tão desejado regresso à normalidade.





Apenas 7 meses depois da sua sétima edição, o Tremor está de regresso certamente mais forte que nunca, quando se aguarda a edição mais normal de que há registo desde o início da pandemia. Pelo caminho fica uma edição 2020 inicialmente planeada para o epicentro epidémico, que culminou num inevitável cancelamento, e uma edição de sacrifício em 2021, marcada por restrições, mas que ainda assim trouxe um Tremor-amor a vadiar entre Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo.

Entre 5 e 9 de abril está de regresso o Tremor no seu formato original, ou muito próximo disso, e não vão faltar espetáculos em locais inusitados, concertos surpresa, trilhos pedestres sonoros, atividades gastronómicas e um sem fim de experiências que se adivinham marcantes, num festival sempre pautado pela missão de se perpetuar no tempo através da marca que teima em deixar nas gentes de todos os locais por onde passa.

Para além dos grandes nomes que vão marcar presença em concertos e residências artísticas - The Rite of Trio, Maria Reis, Peter Evans, Rodrigo Amarante ou We Sea, a título de exemplo - 2022 traz novamente um conjunto de projetos ambiciosos de integração social e cultural, como o Mini-tremor, com espetáculos dedicados aos mais novos, ou a realização de concertos que juntam a Associação de Surdos da Ilha de São Miguel com a ondamarela e o Coral de São José. Não podemos terminar esta crónica sem antes destacar a nova experiência gastronómica Receitas do Baú - Na Nossa Mesa que leva os participantes à mesa de várias casas de famílias da Vila de Rabo de Peixe, com ementas tradicionais e histórias de vida que bem espelham as tradições e costumes locais.