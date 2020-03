Teatro Micaelense suspende programação até 31 de março

"Na sequência do esforço nacional de contenção do novo coronavírus (COVID-19) e em consonância com as recomendações do Governo dos Açores, o Teatro Micaelense comunica a suspensão da programação de espetáculos e de todas as iniciativas públicas nos seus espaços, até 31 de março", revela acasa de espetáculos em comunicado.



Neste sentido é acrescentado que os espetáculos e atividades anunciados para este período serão, oportunamente e dentro do possível, reagendados para datas futuras.



Em caso de reembolsos, trocas e informações, os espectadores podem dirigir-se à bilheteira do TM ou entrar em contacto através do email bilheteira@teatromicaelense.pt, ou do telefone 296 308 340.

O Teatro Micaelense acrescenta ainda que esta situação, vigente a partir desta quarta-feira, será permanentemente objeto de monitorização, na expectativa de um breve retorno à normalidade da atividade do Teatro Micaelense.