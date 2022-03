Teatro Micaelense exibe “Três Andares” de Nanni Moretti

Apresentado na seleção oficial Festival de Cannes 2021, o filme foi aplaudido unanimemente pela crítica, que o considerou um dos melhores filmes da carreira do realizador.



Moretti regressa ao drama seis anos depois de “Minha Mãe” (2015) e três anos depois do documentário “Santiago, Itália” (2018).



“Três Andares”, uma adaptação do romance homónimo do escritor israelita Eshkol Nevo, conta a história de três famílias que vivem num prédio de 3 andares num bairro de Roma. Durante 10 anos, as vidas de cada família, são determinadas por acontecimentos que obrigam as pessoas a lidar com algumas situações dolorosas. As escolhas que cada um faz irão determinar o curso da sua existência.



As Noites de Cineclube resultam de uma parceria entre o Teatro Micaelense e o 9500 Cineclube.