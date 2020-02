Teatro Micaelense exibe “Hálito Azul” de Rodrigo Areias

Esmagada contra o oceano pela encosta de um vulcão, a vila da Ribeira Quente, na ilha de S. Miguel, nos Açores, vive os últimos dias de uma atividade piscatória tal como a conhecemos. A vida continua, mesmo com o peixe a escassear, enquanto todos lutam por dias normais. As imagens de “Hálito Azul” são complementadas pelas palavras de Raul Brandão, escritas na obra "Os Pescadores" ( 1923) e acompanhadas pela música de Hifiklub & The Legendary Tigerman, responsáveis pela banda sonora.

A sessão conta com a presença do realizador.

Esta exibição marca o regresso das Noites de Cineclube, em novo horário: 21h00. Os bilhetes têm um preço de €4,00 (€2,50, para os sócios do 9500 Cineclube) e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense.