Teatro Micaelense encerra 1ª parte da mostra Do Convento ao Teatro com visita guiada

“Do Convento ao Teatro” tem como objetivo dar a conhecer o espólio fotográfico do Teatro Micaelense e, de forma detalhada, partilhar as principais notícias que acompanharam todo este processo, refere nota.



A mostra é dividida em dois momentos: na primeira parte (patente entre setembro e dezembro de 2018) ilustrou- se todo o processo construtivo do teatro, começando por mostrar o antigo Teatro Micaelense e as notícias do seu trágico incêndio, passando pela polémica escolha do Convento de São João e a sua demolição para a construção do novo Teatro.



Na segunda parte, que se iniciará em janeiro, acompanha-se toda a construção do Teatro Micaelense e os seus primeiros anos de atividade.