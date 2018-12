Teatro Micaelense acolhe 'O DIA MAIS CURTO'

Todos os anos, por volta do dia 21 de dezembro, o hemisfério norte entra na estação mais fria devido ao Solstício de Inverno, naquele que é o dia mais curto do ano. Este fenómeno astronómico inspirou a criação da festa que celebra o cinema no formato curto em todo o mundo: O Dia Mais Curto, explica nota de imprensa.





A Agência da Curta Metragem propõe programas distintos, para todas as idades e para todos os públicos, consagrando a diversidade deste formato.





No Teatro Micaelense será apresentado o programa Curtas do Mundo. Esta sessão inclui quatro curtas-metragens de vários pontos do mundo, exibidas no 26º Curtas Vila do Conde, oferecendo um olhar abrangente sobre a sociedade contemporânea. De histórias da juventude e do confronto com o mundo ao conservadorismo nas questões de género, passando ainda pelas relações laborais pós-modernas, a sessão culmina com uma visão divertida sobre a homogeneização cultural norte-americana nos subúrbios franceses.