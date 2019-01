A TAP transportou 1,9 milhões de passageiros entre Portugal e Espanha em 2018, ano em que as rotas entre os dois países aumentaram 12%, representando atualmente o mercado espanhol 7,8% do tráfego da companhia.

Em comunicado, a TAP destaca Espanha como um mercado “de enorme importância”, que é hoje “o quinto maior” da companhia, com as rotas espanholas a representarem 12,1% de todo o tráfego transportado pela empresa.

Atualmente, a transportadora opera 11 rotas e 201 voos semanais entre Portugal e Espanha (com partidas de Lisboa para Alicante, Barcelona, Bilbao, Gran Canária, Madrid, Málaga, Sevilha, Valência e do Porto para Barcelona e Madrid), tendo planos para continuar a crescer em 2019 no mercado espanhol, nomeadamente com a nova rota diária já anunciada entre Lisboa e Tenerife, a partir de 15 de junho.

“O mercado espanhol, de enorme importância para a TAP, representa hoje 7,8% do total do tráfego transportado pela companhia. Destacam-se as ligações que o ‘hub’ [centro de operações] de Lisboa possibilita à restante rede TAP, nomeadamente para a América do Norte, Brasil, Venezuela e África, não esquecendo os Açores e a Madeira”, refere a transportadora.

Além de Tenerife, foram também já anunciadas pela TAP para este ano novas rotas à partida de Lisboa para Chicago, Washington, S. Francisco, Telavive, Dublin, Nápoles e Basileia e, à partida do Porto, para Munique, Bruxelas e Lyon.