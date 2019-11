As mais lidas

"Ativista ambiental Greta Thunberg a caminho dos Açores", "Região quer ganhos com a utilização de recursos naturais" e "Governo Regional realiza visita de três dias a São Miguel" são outros destaques desta edição.

"TAP aposta em nova rota entre Boston e Ponta Delgada" é a manchete desta quarta-feira do Açoriano Oriental.

