Tânia Fonseca reúne com presidente da AG da Cruz Vermelha Portuguesa

Durante a troca de impressões acerca das dinâmicas psicossociais do concelho, ficou justificada a necessidade de ambas as entidades colaborarem em diversas matérias pois as respostas a criar são bastante diversificadas.





“A Câmara da Ribeira Grande assume que, ao nível da intervenção social, toda a ajuda é bem-vinda e vemos em cada parceiro social um elemento imprescindível na prossecução do nosso principal objetivo: ajudar quem mais precisa, melhorando a qualidade de vida dos ribeiragrandenses”, realçou Tânia Fonseca, citada em nota de imprensa.







Para a vice-presidente da autarquia, “a presença da Cruz Vermelha Portuguesa no concelho, pela dimensão que esta organização assume, será com toda a certeza uma verdadeira mais-valia para os nossos munícipes”, acrescentou.





A Cruz Vermelha Portuguesa integra cerca de cento e setenta estruturas no território nacional e conta com mais de dez mil voluntários que se esforçam para prevenir e aliviar o sofrimento humano em Portugal e no mundo. Entre as missões da instituição constam a proteção da vida e da saúde e a preservação da dignidade das pessoas, em especial as mais vulneráveis e desfavorecidas, explica a nota.







Deste modo, Tânia Fonseca entende estarem reunidas condições para “avançarmos com um protocolo de cooperação que prevê a cedência de um espaço por parte da Câmara à Cruz Vermelha Portuguesa, no qual esta poderá desenvolver um trabalho de intervenção muito próximo da comunidade.”