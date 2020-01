Tânia Fonseca reúne com grupo de alunos do projeto “Nós Propomos”

De acordo com nota, Tânia Fonseca reuniu com cerca de trinta alunos de três turmas do 11.º e 12.º anos, acompanhada pelas técnicas da divisão de Urbanismo e Planeamento. Neste encontro, foram apresentados por oito grupos de alunos os projetos que vão estar à votação no âmbito do projeto “Nós Propomos”.





“São projetos que se relacionam, essencialmente, com temas como o urbanismo, a sustentabilidade e, até, com problemáticas sociais”, apontou Tânia Fonseca, citada em nota, que respondeu às dúvidas colocadas pelos alunos.





A autarca acrescentou que “foram colocadas dúvidas e pedidos esclarecimentos sobre vários temas, nomeadamente recolha de resíduos, licenciamentos e instrumentos de gestão territorial, apoios sociais, fornecimento e faturação da água, entre outros".