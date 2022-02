Talibãs já entraram em Cabul

Os talibãs divulgaram, entretanto, que entraram na capital afegã para controlar possíveis situações de roubo e de pilhagem após o recuo e a fuga das forças de segurança governamentais afegãs.

"Para evitar atos de pilhagem em Cabul e para evitar que os oportunistas prejudiquem o povo, o Emirado Islâmico [como os talibãs se autodenominam] ordenou às suas forças que entrassem nas áreas de Cabul de onde o inimigo saiu”, referiram os insurgentes num comunicado.

Na mesma nota informativa, os talibãs insistiram que a população “não deve temer os ‘mujahedin’” e garantiram que os combatentes vão entrar na cidade "de forma calma” e não pretendem causar danos.

“Os militares e os funcionários civis do Governo devem confiar que ninguém lhes fará mal. Nenhum combatente está autorizado a entrar em casas ou a torturar ou a perturbar”, asseguraram os talibãs.

No seguimento desta ordem, os combatentes insurgentes começaram a patrulhar as ruas de Cabul.

Segundo testemunhou a agência espanhola EFE, as pessoas que se cruzam com os combatentes nas ruas da capital afegã são abordadas e identificadas pelos insurgentes, sendo depois autorizadas a prosseguir o seu caminho.

Os ‘media’ internacionais estão a avançar, entretanto, que dois comandantes seniores talibãs divulgaram que assumiram o controlo do palácio presidencial afegão em Cabul.

Esta informação surge pouco mais de uma hora depois da notícia que o Presidente afegão, Ashraf Ghani, tinha abandonado hoje o país.

As primeiras informações indicavam que os líderes talibãs estavam no palácio presidencial para negociações, mas agora estes estão a afirmar que assumiram o controlo do edifício.

Esta informação, segundo frisam os ‘media’ internacionais, ainda não foi confirmada pelas autoridades afegãs.

A imprensa internacional também relatou que o hospital de Cabul divulgou, através da rede social Twitter, que “mais de 40 pessoas” ficaram feridas em confrontos nos arredores da capital afegã e que foram transportadas para aquela unidade hospitalar.

Esta grande ofensiva dos talibãs contra as forças do Governo afegão começou no início de maio, após começar a retirada final das forças internacionais (Estados Unidos e NATO) do Afeganistão.

A saída dos militares estrangeiros do país da Ásia Central deve estar concluída no final deste mês, 20 anos depois do início da sua intervenção para afastar os talibãs do poder, após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, organizados pela Al-Qaida, grupo acolhido no Afeganistão.

Em pouco mais de uma semana, os talibãs tiveram mais vitórias que em 20 anos de guerra e já controlam a maioria das 34 capitais de província do Afeganistão.