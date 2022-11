Taça da Liga será oportunidade para os atletas menos utilizados

A renovada Taça da Liga vai servir para Mário Silva conceder oportunidades aos jogadores que na primeira fase da temporada e no campeonato não tiveram tantas hipóteses de jogar e de se mostrar.



Esta noite, a partir das 19h45, no Estádio do Mar, em Matosinhos, os encarnados de Ponta Delgada estreiam-se na competição frente ao Leixões, em partida da segunda jornada do Grupo G.



“Acho que é importante nesta fase da época conseguirmos ver a competir oficialmente outros jogadores que têm merecido oportunidades e não as têm tido porque, felizmente, a equipa nos últimos jogos do campeonato tem tido uma boa performance, um bom rendimento”, afirmou o técnico em declarações difundidas pelo Departamento de Comunicação dos encarnados.



Entre os candidatos a saltar para o 11 inicial, os principais destaques vão, naturalmente, para o guarda-redes Ricardo Fernandes e para o defesa central Ítalo, os únicos dois elementos que do atual plantel às ordens de Mário Silva ainda não somaram qualquer minuto nas competições esta temporada.



Para além destes, há muitos mais que agora poderão voltar a ter mais chances de mostrar serviço à equipa técnica, não sendo todavia de esperar grandes revoluções na equipa, até porque Mário Silva, “face ao que aconteceu nos últimos jogos do campeonato”, pretende “dar continuidade ao bom trabalho que temos desenvolvido. Acho que isso é fundamental”, vincou ainda o técnico.



Na última temporada, recorde-se, o Santa Clara apurou-se, pela primeira vez na história, para as meias-finais da competição, depois de ter terminado o Grupo D na liderança, graças ao empate alcançado em Vila do Conde (2-2) e ao triunfo sobre o FC Porto em São Miguel (3-1).



Na ‘final four’, em Leiria, os encarnados foram derrotados pelo Sporting (2-1), equipa que viria a conquistar o troféu, o quarto da sua história.



Mário Silva sublinha que em 2021/2022 o Santa Clara teve “o mérito” de estar presente na ‘final four’, mas destaca que, nesta altura, o “importante é focarmos no jogo com o Leixões, que vai ser um jogo extremamente difícil”.

Na ronda de abertura do Grupo G, o Leixões recebeu e venceu a Oliveirense por 2-1, liderando por isso a poule.

O conjunto de Matosinhos, lembrou o técnico dos encarnados, é “uma equipa que está há 11 jogos sem conhecer a derrota, que na época toda só perdeu duas vezes”, pelo que classificou a partida desta noite como sendo de “grau de dificuldade elevado e só um grande Santa Clara, jogue quem jogar, terá a possibilidade de conquistar os três pontos”, enfatizou.



O Leixões - Santa Clara tem início às 19h45 e será dirigido por António Nobre, do Porto.