Surfistas de ondas grandes reuniram-se na Ribeira Grande para mega evento

O município da Ribeira Grande recebeu, no passado fim-de-semana, a equipa do Big Wave Risk Assessment Group para um mega evento de segurança, salvamento e resgate no mar. O curso contou com a presença de mais de 40 participantes de todo o mundo, entre eles o recordista do Guiness da maior onda surfada, Rodrigo Koxa.

Inserido na 5ª temporada do projeto EDP Mar Sem Fim, este evento surge no âmbito das expedições que têm vindo a ser realizadas ao longo dos anos anteriores, com a descoberta de novas ondas e a “necessidade de as partilhar com o mundo, bem como os cuidados de segurança a ter ao surfá-las”, adianta comunicado.







O evento teve como principal objetivo partilhar a qualidade das ondas grandes de Ribeira Grande, mas também transmitir aos participantes - surfistas, bombeiros, nadadores-salvadores e membros da autoridade marítima - técnicas de segurança e salvamento que a prática do surf de ondas grandes ao mais alto nível ajudou a desenvolver e agora podem servir a comunidade em situações muito menos extremas.







Protagonizado pela equipa do BWRAG, composta pelos surfistas e fundadores do projeto: Kohl Christensen, Danilo Couto, Brian Keaulana e Pat Chong Tim, o evento contou ainda com a já referida presença de Rodrigo Koxa, e de alguns dos melhores surfistas portugueses de ondas grandes, entre eles João de Macedo, Hugo Vau, Lourenço Katzenstein e Sérgio Cosme, vencedores do prémio Rookie do Ano e do Prémio Irmandade nos Prémios EDP Mar Sem Fim da temporada passada. Marcaram ainda presença os jovens talentos João Maria Mendonça, Lucas Pereira e Ricardo Teixeira.





Para a Câmara Municipal da Ribeira Grande, a realização deste evento é o reconhecimento da marca “Ribeira Grande – Capital do Surf”. Alexandre Gaudêncio não esconde a satisfação destacando que “estamos a ser conhecidos e reconhecidos pelo percurso que temos vindo a realizar ao nível da promoção das nossas praias e dos excelentes locais que dispomos para a prática do surf, onde se enquadram as ondas grandes descobertas através do projeto EDP Mar Sem Fim", referiu citado no mesmo comunicado.





Decorreu ainda uma exposição fotográfica no Museu Municipal da Ribeira Grande, com imagens captadas pelos fotógrafos Miguel Rezendes, Ricardo Bravo e Rui Soares, e a exibição de um documentário realizado por Sachi Cunningham, documentarista e professora de multimédia na Universidade de São Francisco, uma homenagem à família “Garoupa” Medeiros, uma das mais emblemáticas famílias do surf açoriano, com três gerações de surfistas.





João de Macedo, do EDP Mar Sem Fim, destaca o evento como “um ponto alto dos cinco anos do EDP Mar Sem Fim. O projeto tem tido um papel importantíssimo no apoio aos surfistas de ondas grandes. Na Nazaré com o apoio da autarquia local conseguimos criar um “hangar” de apoio aos melhores Portugueses de Ondas Grandes, e com o apoio da EDP temos conseguido atribuir bolsas que muito têm ajudado nas conquistas internacionais dos nossos atletas. Temos o exemplo do Alex Botelho, a quem este ano foi atribuída a Bolsa Tour do EDP Mar Sem Fim e que ficou entre os 10 melhores classificados no circuito mundial de ondas grandes”.







Para além disso o projeto tem contribuído para a descoberta de novos spots de ondas grandes em Portugal e a “Ribeira Grande é o reflexo das várias expedições que foram feitas ao local”.