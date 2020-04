Subida de divisão é o momento da carreira

O médio Osama Rashid afirmou que a subida do Santa Clara à I Liga, na época 2017/2018, é o momento mais importante da sua carreira. A revelação foi feita pelo atleta no decorrer de um questionário feito pelos adeptos do clube açoriano, cujo vídeo foi partilhado na página oficial do Santa Clara na rede social Facebook.