Sporting tenta consolidar liderança, FC Porto persegue ‘pódio’ nos Açores

Os ‘leões', com 19 pontos e apenas um empate cedido até agora, têm novo teste à invencibilidade, no Estádio de Alvalade (20:30), diante de um Moreirense que ocupa o 11.º lugar, com oito, e que recentemente trocou de treinador, com César Peixoto a render Ricardo Soares.

Em caso de triunfo, a formação comandada por Rúben Amorim aumenta para sete pontos a vantagem sobre Sporting de Braga e Benfica, que dividem o segundo posto, com 15, e que jogam no domingo e na segunda-feira, respetivamente.

Contudo, a vice-liderança até poderá ter, provisoriamente, novo dono também no sábado, caso o FC Porto, que soma 13 pontos, repita o desempenho das duas últimas épocas nos Açores e vença o Santa Clara, depois de a meio da semana ter dado um passo quase decisivo para se apurar para os ‘oitavos' da Liga dos Campeões, com a vitória em Marselha (2-0).

Os açorianos, que seguem no sexto lugar, com 10 pontos, começaram bem a temporada, chegando mesmo a ocupar os lugares cimeiros, mas nas últimas quatro jornadas apenas venceram um encontro e averbaram três desaires.

A jornada arrancou na sexta-feira, com o Paços de Ferreira a vencer por 2-0 na receção ao Famalicão, e o Vitória de Guimarães a triunfar em casa do Tondela pelo mesmo resultado.

Programa da oitava jornada:

- Sexta-feira, 27 nov:

Paços de Ferreira - Famalicão, 2-0.

Tondela - Vitória de Guimarães, 0-2

- Sábado, 28 nov:

Santa Clara - FC Porto, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Sporting - Moreirense, 20:30

- Domingo, 29 nov:

Portimonense - Nacional, 15:00

Gil Vicente - Rio Ave, 15:00

Boavista - Belenenses SAD, 17:30

Sporting de Braga - Farense, 20:00

- Segunda-feira, 30 nov:

Marítimo - Benfica, 19:00