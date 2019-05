Sporting sagra-se campeão nacional de râguebi feminino

O Sporting sagrou-se este sábado campeão nacional de râguebi feminino, após vencer a quinta e última etapa do circuito nacional de ‘sevens', em Cascais, batendo o Benfica por 21-10 na final.

As 'leoas' conquistaram pela terceira vez consecutiva o título máximo do râguebi feminino português, que se disputa na variante de ‘sevens' devido à falta de equipas com um número de praticantes suficiente para disputar uma competição de râguebi de 15 em Portugal.

O título de campeãs nacionais foi o corolário de uma época perfeita para o râguebi feminino do Sporting, que já havia conquistado a Supertaça, a Taça de Portugal e a Taça Ibérica, somando por vitórias todos os 20 jogos disputados nas diferentes competições e variantes.

A equipa feminina do Sporting vai, desta forma, defender o título ibérico na final que, este ano, se realiza na Corunha, frente às campeãs espanholas do CRAT, em data a acordar por ambos os clubes.