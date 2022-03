Sporting procura em Barcelos a 10.ª vitória seguida e liderança isolada na Liga

Os ‘leões’, que jogam em Barcelos a partir das 20:30, lideram a prova com os mesmos 38 pontos do FC Porto, que tem idêntico registo sem derrotas, 12 vitórias e dois empates, e na ronda visita no domingo o Vizela (10.º classificado).

Para o jogo de hoje, o Sporting volta a contar com o médio Palhinha, recuperado de lesão, e deve ter também disponível o avançado Paulinho, que tem estado em isolamento depois de ter testado positivo ao novo coronavírus.

Ausências certas são Rúben Vinagre, Feddal, Porro e Jovane Cabral, lesionados, e Ricardo Esgaio e Tiago Tomás, em isolamento, após testes positivos ao coronavírus.

Já o Gil Vicente, que não perde no campeonato há cinco jogos, vem de duas vitorias consecutivas e está no oitavo lugar, com 20 pontos.

Também hoje, pelas 15:30, o Portimonense vai receber o Arouca, com a equipa algarvia, no sexto lugar, com 23 pontos, a saber que em caso de vitória entra em lugar de acesso às competições europeias.

Já o Arouca, que vem de duas derrotas seguidas, está em 12.º, com 13 pontos.

No outro jogo do dia, o Tondela defronta em casa o Paços de Ferreira, que estreia César Peixoto como novo treinador.

A equipa do Tondela vem de duas derrotas seguidas na I Liga, e é 13º, com 12 pontos, mais um do que o Paços de Ferreira, que é 15.º e não vence no campeonato há 10 jogos.

No arranque da jornada, na sexta-feira, o Santa Clara venceu o Vitória de Guimarães, por 1-0, enquanto o Estoril Praia e o Famalicão empataram 2-2.