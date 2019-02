Sporting nas 'meias' da Taça Challenge de voleibol, apesar de perder com Fonte do Bastardo

O Sporting passou na quarta-feira às meias-finais da Taça Challenge de voleibol, apesar de ter perdido por 3-2 com a Fonte do Bastardo, na Praia da Vitória, na segunda mão dos quartos de final.

Na primeira mão, disputada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, a 29 de janeiro, os ‘leões’ tinham vencido por 3-0 e, por isso, conseguiram carimbar a passagem à fase seguinte da competição europeia ao vencerem apenas dois ‘sets’ na Praia da Vitória.

A equipa de Alvalade entrou mais forte no jogo, vencendo os dois primeiros parciais por 17-25 e 22-25, mas depois de garantir a presença nas meias-finais, perdeu ritmo, com Miguel Maia no banco, e acabou por deixar a Fonte do Bastardo vencer os três ‘sets’ seguintes por 25-23, 25-20 e 15-13.

O Sporting esteve sempre na frente do marcador no primeiro parcial, aumentando a vantagem (13-20), com o desenrolar do jogo, e nem a entrada de Caique Silva na Fonte do Bastardo foi suficiente para travar a vitória dos ‘verdes’ por 17-25.

Num segundo parcial mais renhido, os açorianos estiveram em vantagem até aos 9 pontos e deram a entender que poderiam arrastar o resultado para o ‘golden set’, mas os visitantes passaram para a frente do marcador aos 11-12 e agarraram a vitória, ainda que com margens pequenas, até aos 22-25.

Já com Miguel Maia no banco do Sporting, a Fonte do Bastardo entrou melhor no terceiro ‘set’, só permitindo um empate aos 13 pontos.

A equipa da casa esteve na frente do marcador até vencer por 25-23, mas os ‘leões’ deram luta, mantendo-se sempre muito próximos do resultado do adversário.

No quarto parcial, os açorianos voltaram a dominar o jogo, com margens superiores (19-15), acabando por vencer por 25-20.

Apesar de afastada da Taça Challenge, a Fonte do Bastardo não baixou a cabeça e lutou pela vitória, num quinto ‘set’ renhido, em que os ‘leões’ entraram a ganhar (5-7).

Numa disputa ponto a ponto, a equipa da casa acabou por levar a melhor, vencendo por 15-13.

O Sporting segue para as meias-finais da Taça Challenge e tem pela frente os italianos do Monza.

Jogo realizado no Complexo Desportivo Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória

Fonte do Bastardo – Sporting, 3-2.

Parciais: 17-25 (23 minutos), 22-25 (28), 25-23 (30), 25-20 (22); 15-13 (18)

Sob a arbitragem de Lyubomir Sirakov (Bulgária) e Magnus Hagström (Suécia), as equipas atuaram com os seguintes jogadores:

- Fonte do Bastardo: Hélder Spencer, Kevin Rakestraw, Alexandre Monteiro, Vitaliy Sukhinin, Francisco Pombeiro e Renan da Purificação. Jogaram ainda: Guilherme Kachel (líbero), Caíque Silva, Angel Melean e Gerson Pereira.

Treinador: João Coelho.

- Sporting: Roberto Reis, Miguel Maia, João Simões, Nikolay Nikolov, Wallace Martins e Hélio Sanches. Jogaram ainda: Hugo Ribeiro (líbero), João Fidalgo (líbero), Guillermo Hernan, André Brown, Angel Dennis e Marko Bojic.

Treinador: Hugo Silva.