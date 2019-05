Sporting e FC Porto discutem título europeu de hóquei em patins

No sábado, nas meias-finais, a formação ‘leonina’ venceu o Benfica por 5-4, graças a um golo de Gonzalo Romero a menos de dois minutos do final, enquanto os ‘dragões’ superaram o FC Barcelona por 1-0, nos penáltis, após 1-1 no prolongamento.

O Sporting, que disputa a sua terceira final, 30 anos depois, procura o segundo título, para repetir 1976/77, enquanto os ‘dragões’ tentam o terceiro, após 1985/86 e 1989/90.

‘Leões’ e ‘dragões’ vão disputar a terceira final 100% lusa, estando já garantido o sétimo ‘caneco’ para Portugal, depois dos triunfos do Benfica sobre o FC Porto, em 2012/13, no Dragão Caixa, e face à Oliveirense, na Luz, em 2015/16.

O ‘ranking’ da prova é liderado, de forma folgada, pelo FC Barcelona, que soma 22 dos 46 cetros conquistados por espanhóis, contra seis de equipas lusas – dois do FC Porto, dois do Benfica, um do Sporting e um do Óquei de Barcelos.